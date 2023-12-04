Taksim’de kuvvetli rüzgar ile yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

İstanbul’da etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taksim’de vatandaşların yağmurdan korunmak için kullandığı şemsiyelerin şiddetli rüzgar yüzünden kırıldığı görüldü.