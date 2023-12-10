Video Yaşam Taksim’de piyango bileti hırsızlığı! El çabukluğuyla 220 bilet çaldı | Video
Taksim’de piyango bileti hırsızlığı! El çabukluğuyla 220 bilet çaldı | Video

Taksim’de piyango bileti hırsızlığı! El çabukluğuyla 220 bilet çaldı | Video

10.12.2023 | 12:21

Taksim İstiklal Caddesi’nde yılbaşı öncesi seyyar olarak milli piyango satan adamın bir anlık dalgınlığından faydalanan hırsız, 30 bin lira değerinde 220 adet yılbaşı bileti çaldı. Olay anı kameralara yansırken hırsız, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından çaldığı biletleri incelerken yakaladı. Biletlerini teslim alan piyangocu İbrahim Ünlü, “Polis ekiplerine teşekkür ediyorum. Benim için çok uğraştılar hem şahsı yakaladılar hem bileti buldular” dedi.

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Olay, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 16.30 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 30 yıldır seyyar milli piyango satıcılığı yapan İbrahim Ünlü, caddenin işlek olduğu gün müşterilerle ilgilenmeye başladı. O esnada Ünlü'nün tezgahına yaklaşan bir şahıs, bir süre çevresinde dolaştı. Boş anında kollayan şahıs, müşteriler tezgahta yoğun olduğu esnada Ünlü'nün yere eğilmesini fırsat bilerek el çabukluğuyla 30 bin lira değerinde 199 adet çeyrek, 12 adet tam, 9 adet yarım milli piyango bileti bulunan desteyi çaldı. Şahıs ardından hızla tezgahtan uşaklaşırken yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

YILBAŞI BİLETLERİNİ KAŞLA GÖZ ARASINDA ÇALDI
Olayın ardından biletlerin azaldığını fark eden Ünlü, kamera görüntülerini inceleyince hırsızlık olayını fark etti. Soluğu emniyette alan Ünlü, hırsız hakkında şikayetçi oldu. Şikayetin ardından harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın önce dakikalarca keşif ardından da hırsızlık yaptığını belirledi. Biletleri çalan şahsı tek tek kamera görüntüsü inceleyerek takip eden polis, bir otele girdiğini tespit etti.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ HIRSIZI BİLETLERİ İNCELERKEN YAKALADI
Otele baskın yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, H.Y.'yi (30) çaldığı biletleri incelerken kıskıvrak yakaladı. Odasın yapılan aramalarda ise çaldığı biletler ele geçirilirken, şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak "açıktan hırsızlık" suçundan adli işlem yapılan H.Y., adliyeye sevk edildi. Mahkeme çıkartılan şahıs adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"POLİS EKİPLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Biletler ise polis tarafından sahibi İbrahim Ünlü'ye geri verildi. Biletlerini teslim alan piyangocu İbrahim Ünlü, "Polis ekiplerine teşekkür ediyorum. Benim için çok uğraştılar hem şahsı yakaladılar hem bileti buldular" dedi.

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