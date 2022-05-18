Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:54
Taksim'de sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video 18.05.2022 | 20:28
02:51
00:27
Sultangazi'de hortum paniği! O anlar kameraya yansıdı | Video 18.05.2022 | 09:51
03:43
Sultanbeyli'de binanın çatısında tadilat sırasında yangın | Video 18.05.2022 | 14:41
02:17
Hatalı dönüş kazaya neden oldu: 2 yaralı | Video 18.05.2022 | 16:44
00:46
Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı | Video 18.05.2022 | 16:43
02:39
04:23
Büyükçekmece'de sitede taciz ve darp iddiası | Video 18.05.2022 | 15:24
01:36
Eskişehir’de apartmanda korkutan yangın! | Video 18.05.2022 | 15:06
04:00
Fatih’te kapkaççıya meydan dayağı! O anlar kamerada | Video 18.05.2022 | 15:24
00:16
03:26
Tekirdağ'da ruhsatsız silah operasyonu: 12 gözaltı | Video 18.05.2022 | 14:41
02:53
Beyoğlu'nda pitbull dehşeti yaşatan sanığa 2 buçuk yıl hapis cezası | Video 18.05.2022 | 14:38
01:28
Motosiklete çarpan Rus turist fren yerine gaza bastı | Video 18.05.2022 | 14:38
00:18
02:58
Dikkatsiz sürücü köpeği ezdi, yoluna devam etti! O anlar kamerada | Video 18.05.2022 | 13:33
04:10
00:46
Esenyurt'ta borç iddiasıyla bilardo salonunu benzinle kundakladı | Video 18.05.2022 | 12:20
04:21
Hat kavgasında minibüslerin camları kırıldı! Yolcular panik yaşadı | Video 18.05.2022 | 12:17
00:50
Aracın vites kutusuna zulalanmış halde uyuşturucu buldu: 2 gözaltı | Video 18.05.2022 | 12:40
İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi’nde vatandaşlara zor anlar yaşattı.