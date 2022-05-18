Video Yaşam Taksim'de sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video
Taksim'de sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video

Taksim'de sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video

18.05.2022 | 20:28

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İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi’nde vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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