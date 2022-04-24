Video Yaşam Taksim’de taciz iddiasına dayak kamerada | Video
Taksim’de taciz iddiasına dayak kamerada | Video

Taksim’de taciz iddiasına dayak kamerada | Video

24.04.2022 | 10:21

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Taksim’de iki kadının yanına yaklaşarak sarkıntılık yapan ve fotoğraflarını çektiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından darbedildi. Yaşananlar kameralara yansırken, şahıs Beyoğlu polisi tarafından gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Hamza K. isimli bir şahıs, cadde üzerinde yürüyen Derya B. ve Melike Hande M. isimli iki kadını bir süre takip etti. Kadınların yanına yaklaşan şahıs sözle taciz etmeye başladı. Kadınların reddettiği adam bu kez de fotoğraflarını çekemeye çalıştı. Derya B. şahsın kendi fotoğraflarını çektiğini fark edince tepki göstererek cep telefonunu almak istedi. Bunun üzerine şahıs kadınlarını iterek kaçmaya başladı. Kadınların bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar, koşarak kaçmaya çalışan şahsı kıskıvrak yakaladı. Vatandaş tarafından darbedilen şahıs, polis ekiplerine teslim edildi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

VATANDAŞIN ELİNDEN BEYOĞLU POLİSİ KURTARDI
İhbarda bulunulması üzerine kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Hamza K.'yı gözaltına aldı. Şahıs hastanede sağlık raporu alınmasının ardından ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Şahısın sözlü ifadesinde bayan şahıstan hoşlandığını tanışmak amacıyla çay ısmarlamak istediğini söylediği öğrenildi.
Öte yandan olayla ilgili şahsın, kadınların kendisinden şikayetçi olmaması nedeniyle savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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