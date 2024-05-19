Video Yaşam Taksim’de torbacı çilingire ve restoranına operasyon kamerada: 3 milyon liralık marihuana bulundu | Video
Taksim’de torbacı çilingire ve restoranına operasyon kamerada: 3 milyon liralık marihuana bulundu | Video

Taksim’de torbacı çilingire ve restoranına operasyon kamerada: 3 milyon liralık marihuana bulundu | Video

19.05.2024 | 10:49

Taksim'de bir restoranda denetim yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, ocakbaşının deliğinde ve devamında Taksim’deki bir çilingir dükkanında piyasa değeri 3 milyon lira olan 3 kilo 110 gram marihuana ele geçirdi. Gözaltına alınan çilingir tutuklanırken, restoran işletmecisi ise adli kontrolle serbest kaldı.

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Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 23.00 sıralarında rutin denetim amaçlı Gümüşsuyu'nda bulunan bir restorana girdi. Polis buradaki işletme yetkilisi Polat Y. (53) ve çilingir arkadaşı İlker S.'ye (49) denetim yapılacağı bilgisini verdiği esnada Polat Y. tedirgin hareketler sergilemeye başladı. Bu durumdan şüphelenen polis, Polat Y.'nin üst aramasını yaptığında şeffaf poşete sarılı 13 gram marihuana ele geçirdi. Polis ekipleri restoranda arama yapmaya başladı. Mutfak kısmına geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, buzdolabının üstünde 4 parça halinde poşetler üzerinde toplamda 2 bin 200 kilogram marihuana ele geçirdi.

OCAKBAŞINDAKİ BACA DELİĞİNDE UYUŞTURUCU
Devam eden aramalarda ocakbaşındaki baca deliğinde ise 22 parça halinde satışa hazır 39 gram marihuana daha bulundu. Ayrıca narkotik madde ticaretinde kullanılan hassas terazi de ele geçirildi. Bunun üzerine şahısların üstlerini detaylı arayan polis uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 150 bin lira değerinde döviz ve 1 külçe altına el koydu.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON LİRA
Operasyonu genişleten ekipler Polat Y.'nin çilingir arkadaşı İlker S.'nin Taksim'deki dükkanına baskın düzenlendi. İçeride yapılan aramalarda 301 adet sarı renkli, 39 adet gri renkli ve 23 adet beyaz renkli parça halinde satışa hazır toplamda 860 gram marihuana ele geçirildi. Aramaların ardından restoran işletmecisi Polat Y. ve çilingirci İlker S. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ele geçirilenlerin piyasa değerinin 3 milyon lira olduğu bilgisine ulaşıldı. Ayrıca uyuşturucuların bulunduğu restoranda zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

TORBACI ÇİLİNGİR TUTUKLANDI
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Polat Y.'nin emniyette 12 adet, çilingir İlker S.'nin ise 6 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İfadeleri alınan şahıslardan işletmeci Polat Y., kafeteryayı çilingir arkadaşı İlker S.'ye devrettiğini, devir işlemlerinin daha bitmediğini, işyerinin halen ona ait olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şahıslardan çilingir İlker S. çıkartıldığı mahkemece "uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, işletmeci Polat Y. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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