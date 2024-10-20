Video Yaşam Taksim’de Türk bayrağını kullanarak duygu sömürüsü ile vatandaşlardan para alan 3 kadına para cezası | Video
Taksim’de Türk bayrağını kullanarak duygu sömürüsü ile vatandaşlardan para alan 3 kadına para cezası | Video

Taksim’de Türk bayrağını kullanarak duygu sömürüsü ile vatandaşlardan para alan 3 kadına para cezası | Video

20.10.2024 | 08:31

Taksim Metro çıkışında vatandaşları durdurarak Türk bayrağı veren ardından da duygu sömürüsü yaparak para isteyen 3 kadın, turizm polisi tarafından suç üstü yakalanarak 'Kabahatler Kanunu' uyarınca toplamda 5 bin 862 TL para cezası kesildi.

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Beyoğlu Taksim'de metrodan çıkan vatandaşları durdurarak bayrak dağıtan ardından da bayrağı alan kişilerden telefondan hasta olduğunu iddia ettikleri kişilerin fotoğrafını göstererek para talep eden 3 kadın, şikayet üzerine polis takibine alındı. Turizm polisi tarafından fiziki takibe alınan 3 kadın, metro içerisinde vatandaşlara bayrak dağıtarak para toplarken suç üstü yakalandı. Yakalanan 3 kadına Kabahatler Kanunu uyarınca toplamda 5 bin 862 TL cezai işlem uygulandı.
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