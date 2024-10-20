Taksim’de Türk bayrağını kullanarak duygu sömürüsü ile vatandaşlardan para alan 3 kadına para cezası | Video
Taksim Metro çıkışında vatandaşları durdurarak Türk bayrağı veren ardından da duygu sömürüsü yaparak para isteyen 3 kadın, turizm polisi tarafından suç üstü yakalanarak 'Kabahatler Kanunu' uyarınca toplamda 5 bin 862 TL para cezası kesildi.
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