Taksim’de ünlü muhallebicide dehşet anları kamerada: Önce bıçakladı sonra darp etti | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:11
Bin yıllık mumyalar Aksaray’da | Video 27.03.2022 | 11:21
00:38
Trafik magandaları sosyal medyada tık almak uğruna yarıştı | Video 27.03.2022 | 11:14
04:44
Marmara denizi su altı kamerasıyla böyle görüntülendi | Video 27.03.2022 | 11:05
01:30
03:35
01:35
Ümraniye’de metro istasyonunda yangın paniği! Seferler durduruldu | Video 27.03.2022 | 11:05
00:15
Sosyetik güzel Dila Tarkan düğünündeki dansla çok konuşuldu | Video 27.03.2022 | 10:58
02:15
Üst araması bahanesiyle soygun yapan sahte polis yakalandı | Video 27.03.2022 | 09:42
01:05
Çırak patronu böyle soydu: Uzaktan kumandalı vurgun | Video 27.03.2022 | 09:34
00:17
Bağdat Caddesinde makas atan sürücü yakalandı | Video 27.03.2022 | 09:28
00:26
Hadise sır gibi sakladığı nişan fotoğraflarını konserinde paylaştı | Video 27.03.2022 | 09:31
02:51
Sokakta tartışan gençlerin silahlı kavgası kamerada | Video 27.03.2022 | 08:35
03:07
00:22
İzmir’de binlerce lira sahte para ele geçirildi | Video 27.03.2022 | 08:35
01:23
SMA’lı ikizlerin fedakâr halası 27.03.2022 | 08:19
10:15
03:26
00:31
00:44
Ordu'da heyelan anı kamerada! Saniyeler içinde kurtuldular... | Video 26.03.2022 | 14:58
02:26
Kar kürümeye gelen kepçe, 3 metre kar kalınlığının içinde kayboldu | Video 26.03.2022 | 14:39
Taksim İstiklal Caddesi’ndeki ünlü bir muhallebiciye gelen şahıs, tezgahtan bıçak alıp tartıştığı muhallebici ustasını karnından bıçakladı. Saldırgan, kanlar içinde sürünerek merdivenlerin girişine yığılan adamı yerde bir süre daha darp etti. Dehşet anları kameralara yansırken, B Bölge Güven Timleri tarafından bıçağıyla birlikte kıskıvrak yakalanan saldırgan tutuklandı.
HEM BIÇAKLADI HEM DE YERDE DARP ETTİ
Yaralı Erkan C. kanlar içinde yere yığılırken, Nuri T. ise yaşanan olaya rağmen sakinleşmeyerek, yaralı şahsı yerde darp etmeye ve tehditler savurmaya devam etti. Bir süre sonra imalathanede bulunan başka kişilerin de geldiğini gören şahıs, merdivenlerden yukarıya çıkarken, yaralı şahsı gösterip yoluna devam etti. Olayın ardından çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Erkan C.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan Erkan C.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
SALDIRGANI GÜVEN TİMLERİ YAKALADI
İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Güven Timleri, saldırgan Nuri T.'yi olayda kullandığı bıçakla birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan saldırgan emniyete götürüldü. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, imalathaneye gelen şahsın ilk basta konuştuğu, daha sonrada tezgahın diğer tarafına geçip bıçağı alarak ustayı bıçakladığı yer alıyor. Bıçaklanan şahsın merdivene doğru çıktığı ve saldırganın yerdeyken ustayı hırpaladığı, sonrasında da gelenlere yaralıyı gösterdiği görülüyor.
BIÇAKLI SALDIRGAN TUTUKLANDI
Öte yandan emniyetteki sorgulanarak ifadesi alınan Nuri T. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.