Taksim’de valelerle sokakta kalan çocuğun kavgası kamerada | Video
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Taksim’de bir otelin vale görevlisi olarak çalışanlar ile sokakta kalan bir genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Araya giren trafik polisleri kavgayı ayırırken, yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Taksim Sıraselviler Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir otelin vale görevlilerine orada bulunan sokakta kalan çocuklar önce laf attı. Valelerinde çocuklara karşılık vermesiyle olay kavgaya döndü. Kavgada çocuklardan biri valelere şişe fırlattı. Ardından vale görevlileri çocuğu aralarına alarak dövmeye başladı. Tam o sırada olay yerinde bulunan bir trafik polisinin kavgaya müdahalesiyle taraflar birbirinden ayrıldı. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, yaşanan kavga anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.