Video Yaşam Taksim’de yakalanan dilenci kadınlardan gazeteciye tepki: “Amca seni Allah’a havale ediyoruz” | Video
Taksim’de yakalanan dilenci kadınlardan gazeteciye tepki: “Amca seni Allah’a havale ediyoruz” | Video

Taksim’de yakalanan dilenci kadınlardan gazeteciye tepki: “Amca seni Allah’a havale ediyoruz” | Video

05.09.2022 | 10:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Eylül 2022 Pazartesi atv izle! | Video 11:49
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Eylül 2022 Pazartesi atv izle! | Video 05.09.2022 | 10:31
Tatvan’da çıkan hortum paniğe neden oldu | Video 01:40
Tatvan’da çıkan hortum paniğe neden oldu | Video 05.09.2022 | 10:06
Bolu’da feci kaza! 3 ölü, 1 yaralı | Olay yerinden ilk görüntüler... 01:01
Bolu’da feci kaza! 3 ölü, 1 yaralı | Olay yerinden ilk görüntüler... 05.09.2022 | 10:37
Esenyurt’ta sokak ortasında kadına sopalı şiddet anları kamerada | Video 01:41
Esenyurt'ta sokak ortasında kadına sopalı şiddet anları kamerada | Video 05.09.2022 | 10:06
Taksim’de yakalanan dilenci kadınlardan gazeteciye tepki: “Amca seni Allah’a havale ediyoruz” | Video 01:58
Taksim’de yakalanan dilenci kadınlardan gazeteciye tepki: “Amca seni Allah’a havale ediyoruz” | Video 05.09.2022 | 10:06
Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada | Video 00:49
Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada | Video 05.09.2022 | 09:27
Şişli’de kamyonetin çarptığı kadının ayak parmakları koptu | Video 01:19
Şişli'de kamyonetin çarptığı kadının ayak parmakları koptu | Video 05.09.2022 | 09:27
Mesajla başlayan tartışma kanlı bitti | Video 01:04
Mesajla başlayan tartışma kanlı bitti | Video 05.09.2022 | 08:31
Van’da 5 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı | Video 00:13
Van’da 5 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı | Video 05.09.2022 | 08:34
Damat eğlencesinde ortalık karıştı: 10 gözaltı | Video 02:22
Damat eğlencesinde ortalık karıştı: 10 gözaltı | Video 05.09.2022 | 08:31
Küçükçekmece’de minibüsün altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 03:00
Küçükçekmece'de minibüsün altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 04.09.2022 | 15:55
Yola okey masası kurup, düğün konvoyundan bahşiş aldılar | Video 01:54
Yola okey masası kurup, düğün konvoyundan bahşiş aldılar | Video 04.09.2022 | 15:55
Ankara’da köpek sürüsü kız çocuğuna böyle saldırdı | Video 00:31
Ankara'da köpek sürüsü kız çocuğuna böyle saldırdı | Video 04.09.2022 | 15:48
Sanatçı Ahmet Özhan, Ömer Tuğrul İnançer’i anlattı | Video 07:14
Sanatçı Ahmet Özhan, Ömer Tuğrul İnançer'i anlattı | Video 04.09.2022 | 14:24
İstanbul’da sokak ortasında yaşanan korkunç cinayet kamerada | Video 03:43
İstanbul’da sokak ortasında yaşanan korkunç cinayet kamerada | Video 04.09.2022 | 12:37
Şehir eşkıyalarına operasyon! Binlerce mermiyle yakalandılar | Video 00:11
Şehir eşkıyalarına operasyon! Binlerce mermiyle yakalandılar | Video 04.09.2022 | 11:09
Bursa’da feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:12
Bursa'da feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 04.09.2022 | 11:01
Manav reyonunda unuttuğu telefonu saniyeler içinde böyle çalındı | Video 01:32
Manav reyonunda unuttuğu telefonu saniyeler içinde böyle çalındı | Video 04.09.2022 | 09:57
Ömer Tuğrul İnançer: Osmanlı imparatorluk değil Devlet-i Aliyye’dir | Video 05:22
Ömer Tuğrul İnançer: "Osmanlı imparatorluk değil Devlet-i Aliyye'dir" | Video 04.09.2022 | 11:18
Ömer Tuğrul İnançer ailesi tarafından nasıl yetiştirildi? | Video 06:18
Ömer Tuğrul İnançer ailesi tarafından nasıl yetiştirildi? | Video 04.09.2022 | 11:16

Taksim Meydanı’nda kucaklarına küçük çocukları alarak aile boyu dilencilik yapan kadınlara zabıta ekipleri müdahale etti. Yakalanan dilenciler kendilerini ‘Bir arkadaşımı bekliyordum, dilenmiyordum’ diyerek savunurken kendilerini görüntüleyen gazeteciye de ‘Seni Allah’a havale ediyoruz’ diyerek tepki gösterdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Taksim Meydanı'nda bir grup kadın kucaklarına küçük çocukları alarak aile boyu dilencilik yaptı. Kucaklarında küçük çocuklarla dilenen kadınlara bağlı zabıta ekipleri müdahale etti. Ekiplerin suçüstü yaparak yakaladığı dilencilerden bazıları kaçmaya çalışırken kucağında bebekli olan kadın dilenciler yakalandı. Yakalanan kadın dilenciler kendilerini 'Bir arkadaşımı bekliyordum, dilenmiyordum' diyerek savunurken, ekiplerin müdahalesini ve kendilerini görüntüleyen gazeteciye de 'Seni Allah'a havale ediyoruz' diyerek ilginç bir tepki gösterdi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA