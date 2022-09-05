Taksim’de yakalanan dilenci kadınlardan gazeteciye tepki: “Amca seni Allah’a havale ediyoruz” | Video
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Taksim Meydanı’nda kucaklarına küçük çocukları alarak aile boyu dilencilik yapan kadınlara zabıta ekipleri müdahale etti. Yakalanan dilenciler kendilerini ‘Bir arkadaşımı bekliyordum, dilenmiyordum’ diyerek savunurken kendilerini görüntüleyen gazeteciye de ‘Seni Allah’a havale ediyoruz’ diyerek tepki gösterdi.