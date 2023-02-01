Video Yaşam Taksim’de yılın ilk karı lapa lapa yağdı | Video
Taksim’de yılın ilk karı lapa lapa yağdı | Video

Taksim’de yılın ilk karı lapa lapa yağdı | Video

01.02.2023 | 08:44

Taksim’de yılın ilk karı lapa lapa yağdı. İstiklal Caddesi’nde vatandaşlar karın tadını bol bol fotoğraf çekerek çıkardı.

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İstanbul'da uzun süredir beklenen kar gece saatlerinde etkisini gösterdi. İstanbul'un birçok ilçesinde kar geçişleri meydana geldi. Taksim'de de etkili olan kar yağışı belli aralıklarla yağdı. İstiklal Caddesi'nde kara yakalanan vatandaşlar, lapa lapa yağan karın keyfini bol bol fotoğraf çekerek çıkardı.
Taksim'de kestane satan Halit Terazi, "Taksim'de gördüğünüz gibi heyecan mevcut, uzun zaman oldu normalde yılbaşına kar ile giriyorduk. Geç oldu ama güzel oldu. İnşallah sabaha kadar her yeri bembeyaz göreceğiz. Şu an yerlere baktığımızda kar iri yağdığı için tutma olasılığı daha yüksek görünüyor. Barajlarımızda su azaldığı için kar yağışının da belli seviyede etkisi olduğu için beklentimiz karın yağması yönündeydi. Şu anda çok güzel yağıyor gördüğünüz gibi sevinçliyiz yani." diye konuştu.

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