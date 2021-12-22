Taksimetre açmayan sürücü: “Kendisi sürekli müşterim” | Video

Fatih’te sivil trafik polislerinin gerçekleştirdiği denetimde yolcu seçen ve taksimetre açmayan sürücüler cezadan kaçamadı. Taksimetre açmayan bir taksi sürücüsü, “Kendisi sürekli müşterim. Taksimetre açmamı istemiyor” diyerek kendini savundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerini sürdürdü. Aksaray Metro İstasyonu önündeki denetimde sivil ekipler, kurallara uymayan taksi sürücülerini tespit etti. Denetimde emniyet kemeri takmayan 1 sürücüye 144 TL, taksimetre açmayan 1 taksi sürücüsüne ise 652 TL para cezası kesildi. Yolcu seçen bir sürücüye de bin 339 TL cezai işlem uygulanırken 10 gün aracını bağlandı.

"KENDİSİ SÜREKLİ MÜŞTERİM"

Taksimetre açmayan taksici Burak Başel, "Kendisi sürekli müşterim. Taksimetre açmamı istemiyor. Açmak zorunda olduğumla ilgili fikrim yoktu" dedi.

"BİZ DÜZGÜN BİR VAZİYETTE ÇALIŞIYORUZ"

Denetimde bir kusuru bulunmayan taksi sürücüsü Remzi Tecik, "Denetimleri çok iyi buluyorum. Taksimetre açmaları lazım. Yolcu seçmemeleri lazım. Biz düzgün bir vaziyette çalışıyoruz. Trafikte onları yakalamamız lazım" ifadelerini kullandı.