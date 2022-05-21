Taksimetre ücretine itiraz eden kadın ortalığı birbirine kattı! Plakayı söküp şoföre saldırdı | Video
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Esenyurt’ta taksimetre ücretine itiraz eden kadın ortalığı birbirine kattı. Önce sözlü tartışma başlatan yolcu, ardından aracın plakasını sökerek taksi şoförüne saldırdı. Öfkeli kadın zorlukla sakinleştirilirken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarınca kaydedildi.