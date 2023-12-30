Taksinin bagajından hafif makineli tüfek ve 2 ruhsatsız silah çıktı | Video
Adana’da yunus polisleri şüphe üzerine durdurdukları takside hafif makineli tüfek ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Takside müşteri olan kişi silahları yakalatınca ifadesinde, ”Sulama kanalı kenarında yürürken buldum, taksiye bindim evime gidiyordum” diye kendisini savundu.
Gözaltına alınan şüphelilerden Beytullah Aktay sorguda silahların kendisinin olduğunu kabul ederek, "Sulama kanalı kenarında yürürken buldum, taksiye bindim evime gidiyordum" diye savunma yaptı. Taksi sürücüsü M.Y.A ise silahların kendisinin olmadığını ve olayla ilgisinin olmadığını dile getirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüphelilerden taksi sürücüsü M.Y.A adli kontrol şartıyla serbest kalırken Beytullah A. tutuklandı.
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