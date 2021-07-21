Video Yaşam Taksinin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi! O anlar kamerada | Video

Taksinin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi! O anlar kamerada | Video

Taksinin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi! O anlar kamerada | Video
21.07.2021 | 11:47

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Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa taksi çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenirken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yoldan karşıya geçmekte olan yaklaşık 12 yaşlarında yabancı uyruklu bir kız çocuğuna, Doğan Araslı Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir taksi çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, yaralı çocuğa kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Çocuğun, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

ÇOCUĞUN DURUMU ÇOK KÖTÜYDÜ
Kazayı duyduktan sonra yardıma koşan vatandaşlardan İsmail Pelit, Arkadaşımla oturduğumuz sırada, çarpma ve fren sesi duyduk. Koşarak gittik, baktık. Bir kız çocuğu yerde yatıyordu. Yardım etmeye çalıştık. Ambulansı ve polisi aradık. Çocuğun durumu çok kötüydü dedi.
Furkan Özengi ise, Olay yerine gittiğimizde kalp masajı yapıyorlardı. Biz de yardımcı olmaya çalıştık. Sağlıkçı arkadaşlar vardı, hemen müdahale ettiler diye konuştu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan yaşanan kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, taksinin çocuğu çarptıktan sonra, çocuğun yerde yaklaşık 20 metre sürüklendiği görülüyor.

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