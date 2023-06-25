Taksinin kaputuna çıkıp camı böyle patlattı | Video
Pendik'te taksi ile otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi. Taksi şoförünün aracını sağa çekeceği esnada otomobil sürücüsü şoförün kaçtığını düşünerek kaputun üzerine çıktı, aracın camını patlattı.
Görüntülerde araç sürücüsünün taksi kaputu üzerine çıkarak camı yumrukladığı görülüyor.
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