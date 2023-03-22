Taksiye tutunan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video
Eyüpsultan’da seyir halindeki taksinin arkasına tutunan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Patenli gençlerden biri, kendisini görüntüleyen sürücüyü cep telefonuyla kayda aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:23
Taksiye tutunan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 22.03.2023 | 09:26
00:43
00:56
FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyon: 21 gözaltı | Video 22.03.2023 | 09:05
00:22
Van’da silah imalatı ve ticareti yapanlara operasyon | Video 22.03.2023 | 09:05
02:53
00:44
01:00
Ordu'da motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 1 yaralı | Video 21.03.2023 | 16:35
00:20
Manisa'daki 6 ayrı hırsızlık olayının faili kıskıvrak yakalandı | Video 21.03.2023 | 16:35
01:39
İstanbul semalarında göç eden leylek sürüsü böyle görüntülendi | Video 21.03.2023 | 16:00
02:37
Telefon çalan şahsa bodrum katta işkence edip, kayda aldılar | Video 21.03.2023 | 15:16
00:24
00:06
Hasta taşıyan ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı | Video 21.03.2023 | 15:11
02:08
Şişli'de park yeri için esnafla tartışan sürücü yolu trafiğe kapattı | Video 21.03.2023 | 14:06
01:00
02:37
Malatya'da, 5 katlı binanın depremde yıkılma anı kamerada | Video 21.03.2023 | 12:56
07:40
Görüntüsüyle sosyal medyaya konu olan o bina yıkıldı | Video 21.03.2023 | 12:32
01:02
Park halindeki kamyon alev topuna döndü, o anlar kamerada | Video 21.03.2023 | 12:32
01:42
08:12
01:19
Sporcuları taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var | Video 21.03.2023 | 12:43