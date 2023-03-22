Video Yaşam Taksiye tutunan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video
Taksiye tutunan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video

Taksiye tutunan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video

22.03.2023 | 09:26

Eyüpsultan’da seyir halindeki taksinin arkasına tutunan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Patenli gençlerden biri, kendisini görüntüleyen sürücüyü cep telefonuyla kayda aldı.

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Olay, dün sabah saatlerinde Eyüpsultan Alibeyköy Saya Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Taksinin arkasına tutunarak yolculuk yapan gençler adeta ölüme davetiye çıkardı. Onların bu tehlikeli yolculuğunu bir sürücü saniye saniye cep telefonu ile kaydetti. Patenli gençlerden biri kendisini görüntüleyen sürücüyü telefonuyla kayda almaya çalıştı. Dengesini sağlamakta güçlük çeken genlerin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirirken, sürücü ise tehlikeli hareketler sergileyen gençlere "Çek çek" diye seslendi.

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