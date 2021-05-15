Taksiyle kısıtlamayı delen gençler rahatlıklarıyla pes dedirtti | Video
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Denizli'de kısıtlamayı taksiyle gezerek delen 4 kafadar denetim yapan ekiplere yakalandı. Kendilerini görüntüleyen muhabire çekme diyerek tepki gösteren gençler, neden çıktınız sorusuna ‘gezmek için’ diyerek pişkinlik yapıp, giderken ise kameralara el sallamayı ihmal etmedi.
Tam kısıtlamada denetim yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu. Camlardan içeriye fener tutan ekipler 4 kişinin takside olduğunu görerek izin belgelerini sordu. Bunun üzerine araçta bulunan 4 kafadar izin belgelerinin olmadığını belirtti. Araçtan indirilen 4 kişinin kimliklerini alan polis ekipleri GBT sorgularını yaptı. Bunun üzerine aralarında bulunan bir kişi kendilerini görüntüleyen muhabire 'gözünü seveyim çekme abi' diyerek tepki gösterdi. Otobüs durağına oturarak sigara yakan gençler ekiplere zorluk çıkarıp maskelerini ise çenelerinin altına aldı. Ardından muhabirin neden çıktınız sorusuna ise gezmek için çıktık diyerek pişkinlik yaptı. 4 arkadaşa sokağa çıkma kısıtlamasını delmekten 12 bin TL cezai işlem uygulanırken, gençler taksiye bineceği sırada kameraya el sallamayı da ihmal etmedi.