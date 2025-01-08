Talaşların altından 44 kilo 720 gram eroin ele geçirildi | Video 08.01.2025 | 10:14 Mersin polisinin yaptığı çalışmada dron ile takip edilen bir kamyonete operasyon düzenlendi, kasa içerisinde talaş altına zulalanan 44 kilo 720 gram eroin ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli ise tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada belirlenen bir kamyonet Tarsus-Mersin arasında takibe alındı. Dron ile takip edilen kamyonet polis tarafından durdurularak şüpheliler S.D ve A.B. yakalanıp gözaltına alındı. Kasası açık olan kamyonette bulunan talaş yükünün altına bakan polis paketler halinde gizlenmiş 44 kilo 720 gram eroin ele geçirdi.Operasyonda gözaltına alınan S.D ve A.B çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.