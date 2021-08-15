Video Yaşam Taliban, Kabil’e girdi! Afganistan’da 34 vilayet merkezinden 27’sini ele geçirdi | Video

Taliban, Kabil’e girdi! Afganistan’da 34 vilayet merkezinden 27’sini ele geçirdi | Video

Taliban, Kabil’e girdi! Afganistan’da 34 vilayet merkezinden 27’sini ele geçirdi | Video
15.08.2021 | 12:04

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Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban'ın Kabil’in güneyindeki Host vilayetinin merkezini ele geçirmesiyle Afgan hükümet güçlerinin kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 27'ye yükseldi. Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e her yönden girmeye başladığı belirtildi.

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Afganistan'da ABD'nin asker çekmeye başlamasının ardından saldırılarını sürdüren Taliban bu sabah itibarıyla ülkedeki 34 vilayet merkezinden 27'ncisini ele geçirdi. Sabaha karşı ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinin Celalabad ve Daykundi vilayetinin merkezi Nili kentleri Taliban kontrolüne geçti. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Celalabad kentinin hiçbir çatışma yaşanmadan Taliban'a bırakıldığı bildirildi.

Taliban'ın bu sabah saatlerinde ise Kabil'in batısındaki Vardak vilayetinin merkezi Meydanşehr'i ve Kabil'in güneyindeki Host vilayetinin merkezinde kontrolü ele geçirdiği belirtildi. Taliban vilayet merkezi Host kentindeki hapishanede bulunan mahkumları serbest bıraktı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Taliban'ın ülkedeki bütün geçiş noktalarında kontrolü sağladığı ifade edildi. ABD'nin Kabil'deki büyükelçilik binasında bu sabah helikopterlerle tahliye çalışmalarına başladığı öğrenildi.

TALİBAN KABİL'E GİRDİ
Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e her yönden girmeye başladığı belirtildi. Yerel kaynaklar, Kabil'de silah seslerinin duyulduğunu açıkladı.

Taliban, dün akşam saatlerinde de Belh vilayetinin yönetim merkezi Mezar-ı Şerif'i ve Faryab vilayetinin yönetim merkezi Meymene'de kontrolü ele geçirmişti.

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