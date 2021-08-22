Video Yaşam Taliban'dan kaçan Firuze "İki çocuğum öldürüldü, ülkemize dönmek istemiyoruz" | Video

Taliban'dan kaçan Firuze "İki çocuğum öldürüldü, ülkemize dönmek istemiyoruz" | Video

Taliban'dan kaçan Firuze
22.08.2021 | 16:23

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Türkiye'ye kaçan Afganistanlı Firuze Eşrefi, asker olan eşi, 2 çocuğu ve kayınvalidesiyle geldiklerini belirterek, "Taliban iki çocuğumu öldürdü. Ülkemize dönmek istemiyoruz" dedi.

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Afganistan'daki iç karışıklardan kaçıp, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan, İran sınır hattıyla merkezde yakalanan kaçak göçmenler, jandarma ve polis tarafından yakalanıp işlemleri için ilk olarak Öz Kabul Merkezi'ne gönderiliyor. Burada üst aramaları ve parmak izleri alınıp, sağlık taramasından geçirilen göçmenler, 48 saat sonra Van'ın Edremit ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne gönderiliyor. Burada 5 ayla bir yıl arasında kalan Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenlerin, her türlü sağlık, barınma ihtiyaçları karşılanıyor. Aileleriyle gelen çocuklar ise oyun odasında oynuyor. Göçmenlerden bazılarının çizdiği portre ve manzara resimleri de ilgi topluyor.

'ÇOCUKLARIMI ÖLDÜRDÜLER'
Geri Gönderme Merkezi'nde kalan ve işlemleri tamamlanan Pakistan uyruklu 41 göçmen ülkelerine gitmeleri için İstanbul'a gönderildi. Asker olan eşi, 2 çocuğu ve kayınvalidesiyle kaçan Afganistanlı Firuze Eşrefi, Taliban'ın 22 ve 23 yaşlarındaki iki çocuğunu öldürdüğünü söyledi. Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Eşrefi, "Biz iki aydır yoldaydık. Taliban'dan kaçtık. Ben, asker eşim, 2 çocuğum ve kayınvalidem çok zorlu bir yolculuk yaptık. Çok sıkıntılar yaşadık. Taliban benim iki çocuğumu öldürdü. Bir daha ülkemize dönmek istemiyoruz, Türkiye'de kalmak istiyoruz" dedi.

Fehim Musevi ise Afganistan'da, ABD ve Türkiye'nin şoförlüğünü yaptığını, ismi kara listede olduğu için Taliban'dan kaçıp Türkiye'ye geldiğini anlattı.

MUHABİRLERE İHA VE SİHA BİLGİLENDİRMESİ
Öte yandan Geri Gönderme Merkezi'nde kalan göçmenleri görüntülendikten sonra Van'a gelen ulusal ve uluslararası gazete, haber ajansı ve televizyon muhabirleri, Van Asayiş Kolordu Komutanlığı'ndaki İHA ve SİHA merkezini de gezip bilgilendirildi.

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