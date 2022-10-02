Video Yaşam Talihsiz köpeğin başına gelmeyen kalmadı: Önce baş aşağı asılı kaldı, sonra su birikintisine düştü | Video
Talihsiz köpeğin başına gelmeyen kalmadı: Önce baş aşağı asılı kaldı, sonra su birikintisine düştü | Video

Talihsiz köpeğin başına gelmeyen kalmadı: Önce baş aşağı asılı kaldı, sonra su birikintisine düştü | Video

02.10.2022 | 14:14

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Kocaeli'de inşaat halindeki binaya giren köpeğin başına gelmeyen kalmadı. Arka ayağını demirlere sıkıştıran köpek, baş aşağı şekilde asılı kaldı. Durumu fark edip hayvanı kurtarmak isteyen tesisat işçileri ise köpeği yanlışlıkla su birikintisine düşürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve tesisat işçilerinin de yardımıyla köpek boğulmaktan kurtarıldı.

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Olay, İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi'nde bulunan inşaat hailindeki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatı daha tamamlanmamış binaya giren sokak köpeği, asansör boşluğu alanında bulunan demirlere ayağını sıkıştırdı. Binaya malzeme almak için gelen tesisat işçileri, sesleri takip etmeleri üzerine köpeği baş aşağı sarkmış şekilde buldu. Gördükleri manzara karşısında şaşıran tesisat işçileri, inşaat alanında bulunan izolasyon malzemelerini köpeğin asılı kaldığı yerin altına yerleştirdi. Köpeğin ayağını sıkıştığı yerden kurtardıktan sonra zarar almadan yumuşak malzemelerinin üstüne düşmesini bekleyen işçilerin planları beklediği gibi gitmedi. Köpek, izolasyon malzemelerinin üzerine düştükten sonra asansör boşluğundaki su birikintisine yuvarlandı. Panik olan tesisat işçileri hemen aşağıya inerek köpeğe yardım ettikten sonra itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar düştüğü su birikintisinde yüzen köpek, ekipler ve tesisat işçileri tarafından kurtarıldı. Tahlisiz köpek, zabıta ekipleri tarafından veteriner hekime götürüldü. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"HAYATIMDA HİÇ GÖRMEDİĞİM BİR DURUMDU"
Olay anını anlatan işçi Talha Ahmet Şahin, "İnşaata bir haftadır gelmiyorduk, başka inşaatlarda çalışıyorduk. Depomuz, inşaatı devam eden binanın en alt katında kalıyor. Katlara eşya çıkarmak için depodan eşya almaya geldik. İş arkadaşım bana seslenerek, 'Talha çabuk buraya gel' dedi. Beni, asansör boşluğunun olduğu yere çağırdı. Gittiğimde köpeğin bana baktığını gördüm. Hayatımda hiç görmediğim bir durumdu. Rüya gibi geldi, çok şaşırdım. Ne yapacağımızı düşündük. Aşağıya indik ve köpeğin düşüşünü yavaşlatması için izolasyon malzemelerini altına koyduk.
Çünkü kaldırabileceğimiz bir yerde değildi. Asansör boşluğunda demirler vardı, biz de oraya basarsak köpekle aynı kaderi paylaşmış olacaktık. İzolasyon malzemelerini koymaya gittik, çok pis kokuyordu. Hayvanın suratı yer çekiminden dolayı büzüşmüştü, salyalarını da bırakmıştı, kötü bir koku vardı. Belki geceden, belki de birkaç gün önceden düştü ve kimse fark etmedi" dedi.

"BİR AN ÇOK KORKTUK"
Köpeğin hiç tepki vermediğini belirten Şahin, "Hayvana seslendiğimizde tepki vermiyordu, sadece suratımıza bakıyordu. Bazı anlar bakabilecek kadar bile gücü olmuyordu. Malzemeleri altına koyduk ve yukarı çıktık. Bacağını kurtaracaktık, aşağı düşecekti ve hayvan kurtulacaktı. Bu kadar basitti. Artık hayvanın hiç mi gücü kalmadı, yoksa koyduğumuz izolasyon malzemelerinin eğimimi yanlış oldu bilmiyorum. Hayvanı saldığımız gibi yuvarlandı ve su kuyusunun içine düştü. Bir an çok korktuk. Öyle bir ses çıktı ki sudan, 'Hayvan galiba boğuldu' dedim. Hareket de edemiyordu, aşağıya koştuk ve hayvanın orada yüzdüğü fark ettik. İtfaiye ekiplerini çağırma kararanını verdik, itfaiye geldi ve köpeği kurtardık" diye konuştu.

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