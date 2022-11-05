Tam 108 suç kaydı olan 'Hırsız Pınar' yakalandı | Video

İstanbul Şişli’de girdikleri evlerden ziynet eşyası para ve değerli gördükleri ne varsa çalan iki kadın hırsız yakalandı. Hırsızlık Büro Amirliği Ekiplerince yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerinden Pınar U.’nun aynı suçtan 108 kaydının olduğu öğrenildi. Kadın hırsızın elinde çaldıkları malzemeyle sokakta yürüdüğü anlar kameralara yansıdı.

Şişli, Teşvikiye Mahallesi, Hacı Emin Efendi sokak üzerinde 13 Ekim Pazar günü meydana gelen olayda, emekli R.B.'nin evine giren hırsızlar içerde bulunan para ve ziynet eşyalarını çalarak kaçtı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin Pınar U. (35) ile Fatma F. (19) olduğunu tespit etti.

Şüphelileri yakalama çalışmaları sürerken, Zeytinburnu Sahildeki lüks bir siteye giren hırsızları fark edenler polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlık için siteye girenlerin yine Pınar U.(35) ile Fatma F.(19) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelilerden Pınar U.'nun daha önceden 108 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Birlikte yakalandığı suç ortağı Fatma F.'nin ise daha önceden 11 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.