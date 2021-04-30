Video Yaşam Tam kapanmanın ilk gecesinde E-5’te sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi | Video

Tam kapanmanın ilk gecesinde E-5’te sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi | Video

Tam kapanmanın ilk gecesinde E-5’te sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi | Video
30.04.2021 | 07:27

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OTOMATİK OYNAT

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Türkiye genelinde 418 saat sürecek olan tam kapanmanın ilk gecesinde İçişleri Bakanlığına bağlı kolluk kuvvetleri uygulamalarına devam etti. İstanbul’da da E-5 karayolunda uygulama polis ekipleri, araçları çevirerek sürücülerin izin belgelerini, ehliyet ve ruhsatlarını kontrol etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

26 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tam kapanma Perşembe akşam saat 19.00'da başladı. Tüm Türkiye'de 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında devam edecek olan 418 saatlik kapanmada virüsten kaynaklanan vaka sayısının yüksek oranda düşmesi hedefleniyor.

MEGA KENTTE POLİS EKİPLERİ KAPANMANIN İHLAL EDİLMESİNE İZİN VERMEDİ
Vaka sayısının en yüksek olduğu illerden biri olan İstanbul'da da İçişleri Bakanlığına bağlı kolluk kuvvetleri, kapanmanın ilk gecesinde trafik uygulaması gerçekleştirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, E-5 karayolunda kuralları ihlal etmek isteyenlere geçit vermedi.

SÜRÜCÜLERİN İZİN BELGELERİ KONTROL EDİLDİ
Polis ekipleri, uygulamada araç sürücülerini çevirerek ehliyet ve ruhsatları ile izin belgelerini kontrol edildi. İzin belgeleri incelenen sürücüler, kontrolünden ardından yollarına devam etti. Uygulamaların sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

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