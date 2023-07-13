Tamir ettiği aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada | Video
Arnavutköy’de oto elektrik tamirhanesinde bir işçi kamyoneti tamir etmek için altına girdi. Viteste bırakılan araç, kabloların birbirine temas etmesi üzerine hareket etmeye başladı. Yürekleri ağza getiren o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyoneti tamir eden Oto Elektrik Ustası Ersin Özenli, Araç birden çalıştı vatandaş el freni inik ve aracı viteste bırakmış. Ben erken davrandım tamponu tuttum herhangi bir yaralanma olmadı" dedi.
"TAMPONU TUTTUM HERHANGİ BİR YARALANMA OLMADI"
Kamyoneti tamir eden Oto Elektrik Ustası Ersin Özenli, "Normalde şanzıman da bir cıvata düştü diye aracın altına girdim. Benim marşla bir alakam yoktu. Araç birden çalıştı vatandaş el freni inik ve aracı viteste bırakmış. Normalde aracın hiç bir şekilde çalışmamsı gerek bunların hepsini iptal ettiği için araç çalıştı ve hareket etmeye başladı. Ben erken davrandım tamponu tuttum herhangi bir yaralanma olmadı. Ben başka ir işlem yapmak için aracın altına girdim bu nedenle alınması gereken önlemeler tam değildi. Ben 27 senelik elektrik ustasıyım ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Müşteri yanımdaydı o araca fırladı ve durdurdu ben ve biladerim buradaydık. Araç durmasaydı duvara çarpardı kendiliğinden stop ederdi" İfadelerini kullandı.
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