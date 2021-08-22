Tamir için sanayiye getirilen otomobil bir anda alev aldı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:45
Kamyon otomobilin üzerine devrildi, 30 saniye ile ölümden döndü | Video 22.08.2021 | 13:29
02:06
Selin vurduğu Sinop Ayancık'ta bir dükkanın yıkılma anı kamerada | Video 22.08.2021 | 13:28
03:47
"Moda moda" dedi sosyal medya fenomeni oldu | Video 22.08.2021 | 12:11
03:05
Tamir için sanayiye getirilen otomobil bir anda alev aldı | Video 22.08.2021 | 12:11
00:53
Sibel Can, kızı Melisa Ural'ın doğum gününü böyle kutladı | Video 22.08.2021 | 12:11
02:01
03:50
Oğlunun cebinde fark ettiği 10 lira cinsel tacizi ortaya çıkardı | Video 22.08.2021 | 11:46
01:23
Pidesi eksik çıkınca fırının önünde kurşun yağdırdı | Video 22.08.2021 | 11:49
04:29
Trabzon'da pistten çıkan uçak, pide salonu olacağı yere taşındı | Video 22.08.2021 | 11:33
02:16
İstanbul’un "Arsızlar Çetesi" yakayı ele verdi | Video 22.08.2021 | 11:35
03:34
Taksim'de turistlerin taksici isyanı | Video 22.08.2021 | 11:18
00:51
06:48
00:43
Körfezi kirleten gemiye 3 milyon 411 bin lira ceza | Video 22.08.2021 | 11:21
00:41
05:47
04:50
10 milyon liralık vurgun yapan hırsızlık çetesi çökertildi | Video 22.08.2021 | 10:51
05:47
Otobüste maske tartışması kamerada | Video 22.08.2021 | 10:27
01:38
01:52
Esenyurt’ta üç arabaya çarpan alkollü sürücü kamerada | Video 22.08.2021 | 10:00
Kırıkkale'de tamir için sanayiye getirilen otomobil, seyir halindeyken motor bölümü bir anda alev aldı. Esnaflar, çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Yangın, Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi'ndeki 1238. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talha Demirbaş, tamir için sanayiye otomobilini getirdi. Benzin kaçağından dolayı seyir halindeyken motor bölümü bir anda tutuştu. Çevredeki esnaflar, yangın tüpleri, su bidonları ve hortumlarla müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, otomobilde bulunan LPG tüpünü kapatıp, soğutma çalışması yaptı.