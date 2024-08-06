Tamirciden çaldıkları araç bozulunca sahibine yakalandılar! O anlar kamerada | Video
İstanbul Küçükçekmece’de iki kişinin tamirhaneden çaldığı araç yol ortasında bozulunca şüpheliler yakayı ele verdi. Araç sahibine yakalanan ve darp edilen iki şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
"'BİZ TAMİRCİYE BIRAKTIK, ORADAN ÇALINDI'"
Olayı gören ve sokakta esnaflık yapan Sedat Kanbulaç, ''Dün saat 09.00 sıralarında beyaz bir araç geldi. Park edenlere 'ne oldu' diye sordum. Bana 'Aracımız çalındı' dediler. 'Olay nasıl oldu' dedim. 'Biz tamirciye bıraktık, oradan çalındı' dediler. Araç bozuk haldeyken yakıt alıp geldiler. Araç yine çalışmadı. Bana tamirci sordular. Tamirci geldi, araç yine çalışmadı. Yokuş aşağıya doğru aracı itip çalıştırdılar'' diye konuştu.
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