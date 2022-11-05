Tamire giden kamyon D-100’de alev alev yandı | Video

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde arızalanan kamyon, tamire giderken D-100 Karayolu'nda yandı. Yangın sonrasında kamyon kullanılamaz hale gelirken, yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.