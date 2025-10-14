tanbul’daki kuyumcu soygunundaki 130 bin dolar Sakarya’da ele geçirildi | Video
İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir kuyumcudan çalınan paranın bir kısmı Sakarya’da bulundu. Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 130 bin dolar ve esrar maddesi ele geçirilirken, olayla bağlantılı 4 şüpheli yakalandı.
