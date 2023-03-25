Video Yaşam Tanımadığı Gamze'yi yumruklayan saldırgan için 6 yıla kadar hapis istemi | video
Tanımadığı Gamze'yi yumruklayan saldırgan için 6 yıla kadar hapis istemi | video

Tanımadığı Gamze'yi yumruklayan saldırgan için 6 yıla kadar hapis istemi | video

25.03.2023 | 10:25

ZONGULDAK'ta hiç tanımadığı Gamze Kavraz'a (34) koşarak yumruk attığı gerekçesiyle tutuklanıp, 4 ay sonra tahliye edilen Ümit K. (21) hakkında kasten yaralama suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Olay, 30 Temmuz 2022'de Terakki Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Özel bir firmada sekreter olarak çalışan Gamze Kavraz, arkadaşını beklediği sırada parktan koşarak gelen kişinin yumruklu saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Başına aldığı darbeyle yere düşen Gamze Kavraz'ın 2 ön dişi kırıldı, yüzünde morluklar oluştu. Gamze'nin tanımadığı saldırgan ise koşarak uzaklaştı.Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Gamze Kavraz, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kaçan saldırgan Ümit K. ise aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI
Hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ihlali gibi 20'ye yakın suç kaydı bulunan Ümit K. savcılık ifadesinde psikolojik sorunları olduğunu belirterek, olay günü yoldan geçen birilerine sinirlendiğini ve o anlık sinirle de hiç tanımadığı Gamze Kavraz'a saldırdığını ve kaç kez vurduğunu hatırlamadığını söyledi. Pişman olduğunu belirten saldırganın, yapılan psikiyatrik muayenede cezai ehliyetinin tam olduğu tespit edildi. Ümit K., tutuklandıktan 4 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı?nın yürüttüğü soruşturma tamamlanıp, Gamze Kavraz'ın yüzünde iz kalmasına neden olan Ümit K. hakkında "kasten yaralama" suçundan 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. İddianamede, Ümit K. hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.Ümit K. ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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