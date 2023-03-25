Tanımadığı Gamze'yi yumruklayan saldırgan için 6 yıla kadar hapis istemi | video
ZONGULDAK'ta hiç tanımadığı Gamze Kavraz'a (34) koşarak yumruk attığı gerekçesiyle tutuklanıp, 4 ay sonra tahliye edilen Ümit K. (21) hakkında kasten yaralama suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI
Hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ihlali gibi 20'ye yakın suç kaydı bulunan Ümit K. savcılık ifadesinde psikolojik sorunları olduğunu belirterek, olay günü yoldan geçen birilerine sinirlendiğini ve o anlık sinirle de hiç tanımadığı Gamze Kavraz'a saldırdığını ve kaç kez vurduğunu hatırlamadığını söyledi. Pişman olduğunu belirten saldırganın, yapılan psikiyatrik muayenede cezai ehliyetinin tam olduğu tespit edildi. Ümit K., tutuklandıktan 4 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı?nın yürüttüğü soruşturma tamamlanıp, Gamze Kavraz'ın yüzünde iz kalmasına neden olan Ümit K. hakkında "kasten yaralama" suçundan 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. İddianamede, Ümit K. hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.Ümit K. ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:27
Binayı kundakladı; yangını izlerken yakalandı | Video 25.03.2023 | 11:11
02:50
02:38
00:46
Flamingoların göç yolundaki molaları böyle görüntülendi | Video 25.03.2023 | 10:25
00:34
Kahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem | Video 25.03.2023 | 09:10
01:06
00:43
Drift attı, 20 bin TL ceza yedi! O anlar kamerada | Video 25.03.2023 | 09:10
01:55
Gökyüzündeki parıltı vatandaşları meraklandırdı | Video 24.03.2023 | 22:00
03:55
Kahramanmaraş’ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi | Video 24.03.2023 | 17:36
00:16
03:14
01:03
Siirt'te arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı: 1 ölü, 6 yaralı | Video 24.03.2023 | 15:25
02:18
Manavgat'ta otomobilin kadına çarptığı anlar kameraya böyle yansıdı | Video 24.03.2023 | 15:23
00:53
Bonzai ve uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı | Video 24.03.2023 | 15:23
04:40
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı | Video 24.03.2023 | 13:00
01:25
01:27
13:22
01:35
Bakırköy Adliyesi çevresinde silahlı saldırı: 1'i ağır, 3 yaralı | Video 24.03.2023 | 13:45