Video Yaşam Tanımadığı şahıs tarafından bıçaklanan genç hastaneye kaldırıldı | Video
Tanımadığı şahıs tarafından bıçaklanan genç hastaneye kaldırıldı | Video

Tanımadığı şahıs tarafından bıçaklanan genç hastaneye kaldırıldı | Video

08.02.2024 | 07:36

Çorum’da bir kişi tanımadığı şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralı kişinin bir iş yerine sığındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Deniz C.E., arkadaşı ile cadde üzerinde yürüdükleri esnada tanımadıkları bir kişinin bıçaklı saldırına uğrayarak yaralandı. Yaralı Deniz C.E. can havliyle olay yerinden kaçarak Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir iş yerine sığındı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri bıçaklı yaralama olayını gerçekleştiren şahıs hakkında yakalama çalışması başlattı.
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