Tanımadığı şahıs tarafından bıçaklanan genç hastaneye kaldırıldı | Video
Çorum’da bir kişi tanımadığı şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralı kişinin bir iş yerine sığındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri bıçaklı yaralama olayını gerçekleştiren şahıs hakkında yakalama çalışması başlattı.
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