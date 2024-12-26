Tanker gemisi arıza yaptı: İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı | Video
Yalova’dan Rusya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arıza yaşayan Cordelıa Moon isimli tanker nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:17
Sultanbeyli’de İETT otobüsüne çarpan motosiklet alev aldı | Video 26.12.2024 | 14:56
01:43
Geri dönüşüm tesisinde büro olarak kullanılan konteyner yandı | Video 26.12.2024 | 14:54
01:11
Malkara'da 4 ayrı noktada "Narko Alan" uygulaması yapıldı | Video 26.12.2024 | 14:53
03:32
00:17
Sultanbeyli’de İETT otobüsüne çarpan motosiklet alev aldı | Video 26.12.2024 | 14:52
32:34
02:40
10 yaşındaki çocuğu hayattan koparan feci kaza kamerada | Video 26.12.2024 | 14:18
00:45
11 kişinin öldüğü mühimmat fabrikasındaki patlama anı kamerada | Video 26.12.2024 | 13:16
03:36
Suriyeli çocuğun sınıf arkadaşlarına vedası duygu dolu anlar yaşattı | Video 26.12.2024 | 13:04
02:09
Ankara’da belediye otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı | Video 26.12.2024 | 12:57
02:23
Çocuk parkında unutulan çanta, ekipleri harekete geçirdi | Video 26.12.2024 | 12:44
00:44
Antalya’da yasadışı bahis operasyonu: 21 şüpheliden 5'i tutuklandı | Video 26.12.2024 | 12:26
01:21
01:15
00:40
Minibüsün çarptığı 21 yaşındaki genç hastanede öldü! | Video 26.12.2024 | 11:44
00:55
Sivil polisten ‘değnekçiye’ suçüstü kamerada | Video 26.12.2024 | 11:19
01:32
02:30
00:48
Adana'da korsan otoparkçı suçüstü yakalandı | Video 26.12.2024 | 10:41
02:22
Bakırköy'de 2 katlı ahşap bina alev alev yandı | Video 26.12.2024 | 10:31