Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:25
Tanklar dolusu etil alkolle suçüstü yakalandılar | Video 16.05.2022 | 15:39
04:39
01:26
İstanbul'da sahte içki operasyonu! Piyasa değeri 6 milyon lira... | Video 16.05.2022 | 15:39
01:26
01:14
İzmir'de kolonlar patladı, inşaat çöktü: 1'i ağır 3 yaralı | Video 16.05.2022 | 14:30
05:01
Bursa'da dev yangın! Fabrika yangınına müdahale sürüyor | Video 16.05.2022 | 14:11
05:14
SON DAKİKA! Bursa'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 16.05.2022 | 14:15
02:46
Otobüs terminalinde eşine ve öz kardeşine böyle kurşun yağdırdı | Video 16.05.2022 | 13:25
01:00
Çaldığı kabloları eritip satan hırsız yakalandı | Video 16.05.2022 | 13:23
02:48
Kartal’da yolu kapatıp drift yapan sürücüye 10 bin TL ceza | Video 16.05.2022 | 12:34
00:42
Garajda çıkan yangında otomobil de yandı | Video 16.05.2022 | 12:38
04:06
01:07
00:33
03:00
00:43
00:42
02:51
Köydeki arı istilasını fırsata çevirdi | Video 16.05.2022 | 10:44
13:14
00:40
Beylikdüzü'nde alkollü sürücü iki aracı böyle biçti | Video 16.05.2022 | 10:44
İstanbul’da piyasa değeri 2.5 milyon lira olan altı ton 400 litre etil alkol ve sahte içki ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.
İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Büyükçekmece İlçesi'nde sahte içki imalatı yapılan "Depo" görünümlü bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste piyasaya sürülmek üzere olan ve piyasa değeri 2.5 milyon lira olan altı ton 400 litre etil alkol, yedi plastik tank, 705 plastik bidon, bir su aktarma motoru, iki elektrik soğutma fanı, iki hortum, bir huni ve 240 kapak ele geçirildi.
Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.