Tantuni ustasına bıçaklı saldırı kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:30
Batman’da kafeye giren hırsız güvenlik kamerasına takıldı | Video 15.08.2021 | 16:55
05:31
01:44
Tantuni ustasına bıçaklı saldırı kamerada | Video 15.08.2021 | 16:06
00:57
00:29
Kavga ettiği berberi 10 gün sonra öldürdü | Video 15.08.2021 | 15:55
09:47
00:26
02:27
00:53
Adana'da sulama kanalında erkek çocuk cesedi bulundu | Video 15.08.2021 | 14:25
00:07
Elindeki tüfekle cinayet işlemeye böyle geldi | Video 15.08.2021 | 14:41
01:49
00:14
Songül Karlı video paylaştı, beğeni rekoru kırdı | Video 15.08.2021 | 14:10
01:09
Beyoğlu'nda inşaat deposunda yangın | Video 15.08.2021 | 13:54
01:08
Bayrampaşa’da husumetlisine kurşun yağdırdı! O anlar kamerada | Video 15.08.2021 | 13:54
00:25
Midibüsün traktörü devirdiği feci kaza kamerada | Video 15.08.2021 | 13:54
04:57
Altın zannettikleri imitasyon bilezikleri böyle çaldılar | Video 15.08.2021 | 13:35
02:44
00:29
00:57
04:55
1936 model arabasına gelen 800 bin liralık teklifi geri çevirdi | Video 15.08.2021 | 13:04
Elazığ'da, daha önce çalıştığı iş yerine gelen A.O., tantuni ustasını bıçakladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 2 gün önce İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir tantuni dükkanında meydana geldi. A.O. isimli şüpheli yaklaşık 2 ay önce işten ayrıldığı dükkana akşam saatlerinde tekrar geldi. A.O.'nun tantuni ustası Yavuz Songün ile başlayan tartışması kavgaya dönüştü. A.O., masadan aldığı bıçakla Songün'ü yaraladıktan sonra tezgahı dağıtarak iş yerinden kaçtı. Olayın ardından çalışanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Songün'ü Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Songün'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olay yerinden kaçan A.O. ise polisler tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Yaşanan olay saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.