Video Yaşam Tapuda rüşvet operasyonunda 13 kişi adliyeye sevk edildi | Video
Tapuda rüşvet operasyonunda 13 kişi adliyeye sevk edildi | Video

Tapuda rüşvet operasyonunda 13 kişi adliyeye sevk edildi | Video

20.01.2023 | 11:07

Samsun'da Tapu Müdürlüğüne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında tapu çalışanları, emlakçı ve müteahhitlerin de bulunduğu 13 kişi adliyeye sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri rüşvet suçu ile ilgili başlatılan planlı çalışma çerçevesinde, 13 şüpheliye yönelik 2 gün önce saat 07.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda İlkadım Tapu Müdürlüğü'nde memur O S. ve emlakçı eşi Y.S. ile emlakçılar ve müteahitlerinde aralarında bulunduğu 13 kişi "Rüşvet almak ve rüşvet vermek" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler.

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