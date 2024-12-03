Taraftar ve yöneticiler arasında çıkan kavgada gözünü kaybetti | Video
Sakarya'nın Karasu ilçesinde Süper Amatör Lig maçı sonrasında taraftar ve yöneticilerin karıştığı kavgada bir kişi gözüne aldığı taş darbesi neticesinde kör oldu. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.
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