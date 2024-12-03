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Taraftar ve yöneticiler arasında çıkan kavgada gözünü kaybetti | Video

Taraftar ve yöneticiler arasında çıkan kavgada gözünü kaybetti | Video

03.12.2024 | 12:54

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Süper Amatör Lig maçı sonrasında taraftar ve yöneticilerin karıştığı kavgada bir kişi gözüne aldığı taş darbesi neticesinde kör oldu. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

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Süper Amatör Lig'de mücadele eden Darıçayırıspor- Sapanca Kurtköyspor maçından sonra Karasu Şehir Stadı'ndan mağlup ayrılan Darıçayırıspor taraftarları, Sapanca Kurtköysporlu yönetici ve taraftarlarına saldırdı. Adeta taş, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada M.K.K. sağ gözüne aldığı taş darbesi neticesinde yaralandı. Meydana gelen kavga polis ve bekçilerin biber gazlı müdahalesiyle güçlükle son buldu. Kavgada yaralanan M.K.K. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şahsın sağ gözünün taş darbesi sebebiyle kör olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Darıçayırıspor taraftarı T.Y., C.E., Y.S., E.A.A. ve M.E. gözaltına alındı.
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