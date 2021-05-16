Video Yaşam Taraftarlar birbirine girdi, çok sayıda polis müdahale etti | Video

Taraftarlar birbirine girdi, çok sayıda polis müdahale etti | Video

Taraftarlar birbirine girdi, çok sayıda polis müdahale etti | Video
16.05.2021 | 08:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Taraftarlar birbirine girdi, çok sayıda polis müdahale etti | Video 00:49
Taraftarlar birbirine girdi, çok sayıda polis müdahale etti | Video 16.05.2021 | 08:43
Zeytinburnu'nda yangın: Mahsur kalan vatandaş çığlık çığlığa yardım istedi | Video 02:29
Zeytinburnu'nda yangın: Mahsur kalan vatandaş çığlık çığlığa yardım istedi | Video 16.05.2021 | 08:18
Şampiyonluk kutlaması sonucu patlatılan maytap yangına sebep oldu | Video 01:27
Şampiyonluk kutlaması sonucu patlatılan maytap yangına sebep oldu | Video 16.05.2021 | 08:18
Aracın motoruna sıkışan yavru kedi itfaiye eri tarafından kurtarıldı | Video 00:32
Aracın motoruna sıkışan yavru kedi itfaiye eri tarafından kurtarıldı | Video 15.05.2021 | 17:26
Ne bakıyorsun tartışması taşlı sopalı kavgaya dönüştü. O anlar kamerada | Video 07:56
"Ne bakıyorsun" tartışması taşlı sopalı kavgaya dönüştü. O anlar kamerada | Video 15.05.2021 | 16:48
Kocaeli İlahiyat Fakültesinden Filistin'e destek | Video 09:45
Kocaeli İlahiyat Fakültesinden Filistin'e destek | Video 15.05.2021 | 16:02
Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopaların havada uçtuğu anlar kamerada | Video 02:40
Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopaların havada uçtuğu anlar kamerada | Video 15.05.2021 | 15:42
Gece kulüplerinde eğlendiler! 83 kişi 290 bin lira ceza yedi | Video 00:58
Gece kulüplerinde eğlendiler! 83 kişi 290 bin lira ceza yedi | Video 15.05.2021 | 15:40
İşkenceci koca, Melek İpek'i aldattığı Melike'ye de hayatı zindan etmiş 04:33
İşkenceci koca, Melek İpek'i aldattığı Melike'ye de hayatı zindan etmiş 15.05.2021 | 12:25
Polis ekiplerinden kafeye baskın: 25 kişiye 86 bin lira ceza | Video 00:46
Polis ekiplerinden kafeye baskın: 25 kişiye 86 bin lira ceza | Video 15.05.2021 | 14:52
Patronu genç kadına dehşeti yaşattı: Kırılan parfüm camlarının üzerinde sürükledi | Video 07:05
Patronu genç kadına dehşeti yaşattı: Kırılan parfüm camlarının üzerinde sürükledi | Video 15.05.2021 | 14:28
Şişli'de boşaltılan binanın sahibi konuştu: Arkadaki inşaat 5 sene önce başladı, normal yolun 4 kat altına indiler | Video 04:17
Şişli'de boşaltılan binanın sahibi konuştu: "Arkadaki inşaat 5 sene önce başladı, normal yolun 4 kat altına indiler" | Video 15.05.2021 | 14:31
Kamyoneti sahibinin evinin önünden çekiciyle böyle çaldı | Video 01:21
Kamyoneti sahibinin evinin önünden çekiciyle böyle çaldı | Video 15.05.2021 | 14:28
SON DAKİKA: İstanbul Şişli'de boşaltılan binanın sahibinden şok açıklama Yolun 4 kat altına indiler 04:17
SON DAKİKA: İstanbul Şişli'de boşaltılan binanın sahibinden şok açıklama "Yolun 4 kat altına indiler" 15.05.2021 | 14:17
71 yaşındaki cani koca, 25 yıllık eşini 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü | Video 02:13
71 yaşındaki cani koca, 25 yıllık eşini 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü | Video 15.05.2021 | 12:54
Ev ve kahvehaneye baskın: 24 kişi yakalandı 00:20
Ev ve kahvehaneye baskın: 24 kişi yakalandı 15.05.2021 | 13:43
Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 01:35
Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 15.05.2021 | 12:54
Zonguldak'ta Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarası ziyarete açılıyor 03:34
Zonguldak'ta Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarası ziyarete açılıyor 15.05.2021 | 11:04
İstanbul Zeytinburnu'nda kemerlerle birbirlerine saldıran iki grup kamerada 00:15
İstanbul Zeytinburnu'nda kemerlerle birbirlerine saldıran iki grup kamerada 15.05.2021 | 12:25
İstanbul'da fıkra gibi olay! Silivri'de budamak için çıktığı ağaçta mahsur kalan vatandaş kamerada 02:58
İstanbul'da fıkra gibi olay! Silivri'de budamak için çıktığı ağaçta mahsur kalan vatandaş kamerada 15.05.2021 | 11:04

Bursa'da Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamak için sokaklara çıkan taraftarlar, diğer taraftarlarla tekme tokat kavga etti. Kavga etme anı anbean kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Beşiktaş'ın Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek 16. lig şampiyonluğunu ilan etmesiyle, siyah-beyazlı taraftarlar Türkiye'nin olduğu gibi Bursa'nın da birçok noktasında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen caddelere çıkarak kutlama yaptı. Yurdun birçok noktasında kutlamalar polisin uyarısı ve müdahalesiyle dağılırken, İnegöl ilçesinde Beşiktaş ve diğer taraftarlar karşı karşıya geldi.

Kutlama yapmak için sokağa çıkan taraftarlar, polisin ve bekçilerin müdahalesiyle karşılaştı. Karşı karşı gelen taraftarlar biranda tekme ve tokatlarla birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Beşiktaşlı taraftarları ile diğer taraftarlar arasında arbede yaşarken, olaya çok sayıda polis müdahale etti. Olayda yaralanan olmazken, güvenlik güçleri taraftarları ulaştırarak evlerine gitmesini sağladı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA