Tarihi Asma Köprü, manzarasıyla göz kamaştırıyor | Video

Ağrı’da eski yapısıyla dikkat çeken Tarihi Asma Köprü, manzarasıyla göz kamaştırıyor.

Ağrı'nın merkeze bağlı Dambat köyünde 1964 yılın da yapılan ve hala ayakta kalmayı başaran Tarihi Asma Köprü, yılın her mevsiminde manzarasıyla görenlerin ilgisini çekiyor. Murat Nehri üzerinde bulunan, Tarihi yapısı ve uzunluğuyla iki köy arasında geçişi sağlayan ve güvenlik açısından şu an kullanılmayan Asma Köprü, fotoğraf tutkunlarına doğal stüdyo ortamı sağlıyor.

Çocukluğunda kullandığı Tarihi Asma Köprü'ye gelen ve burada fotoğraf çeken vatandaşlardan Muhammed Doğan, "Burası küçüklüğümüzün köprüsü. Biz küçükken bu köprüye geliyorduk ama o zamanlar kullanılıyordu. Geçip gidiyorduk üzerinden. Alternatif bir köprü yapılana kadar kullanıyorduk. Artık kullanılmıyor. Tahtaları falan gitmiş. Biz koyunları bile bu köprünün üzerinden götürüp getiriyorduk. Bu köprünün üzerinden atlayıp suya giriyorduk."