Video Yaşam Tarihi batıktaki yıllanmış mühimmat, su altı kamerasıyla görüntülendi | Video
Tarihi batıktaki yıllanmış mühimmat, su altı kamerasıyla görüntülendi | Video

Tarihi batıktaki yıllanmış mühimmat, su altı kamerasıyla görüntülendi | Video

06.09.2022 | 10:50

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Antalya Yat Limanı açığında 1942 yılında batırılan St. Didier gemisine dalış yapan su altı film ve belgesel yapımcısı Alican Abacı, gemi güvertesinde yıllara meydan okuyan mühimmatı görüntüledi.

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Su altı film yapımcısı Alican Abacı, Antalya Kaleiçi Yat Limanı açıklarında 1942 yılında İngiliz savaş uçakları tarafından batırılan St. Didier gemisine dalış yaptı. Kendisine eşlik eden St. Didier dalış rehberi Erkun Tanyar ile birlikte batığı keşfeden Abacı, gördükleri karşısında heyecanlandığını söyledi.

'HER KÖŞESİ TARİH'
Yaşamını İngiltere'de sürdüren Abacı, "Batığın her köşesi tarih. Üstelik çok iyi korunmuş bir batık. İçinde mühimmatlar hala duruyor. Batık daha önceleri de uzmanlar tarafından incelenmiş. Mühimmatlar zararsız, erozyona uğramış. Daha önceki yıllarda batıktaki mühimmatlar uzmanlar tarafından da incelenmiş. Zararsız oldukları anlaşılmış. Bomba ateşleyicilerden uçaksavar mermilerine, piyade tüfeğinden tank paletine birçok askeri araç ve gereç var. Buraya dalış yaptıran sualtı rehberleri, geminin iç bölgelerine güvenlik nedeniyle giriş yaptırtmıyor. Turistler güverteye dağılmış mühimmatı görmekle yetinmek zorunda" diye konuştu.

Antalya'da sualtı yaşamı ve Akdeniz fokları üzerine iki belgesel çalışması hazırlığında olduğunu anlatan Abacı, St. Didier'e yaptığı dalışın da belgesel ile bağlantılı olduğunu anlattı. Fransız batığı St. Didier'in tek parça halinde olmasının ve suyun altında halen ilk günkü gibi durması nedeniyle ender bir batık olduğunu hatırlatan Abacı, "Her yıl binlerce sualtı tutkunu dalış yaparak tarihi batığı inceleme fırsatı yakalıyor. Silah, mermi, bomba, tank paleti ve askeri araç ekipmanlarının yanı sıra, farklı mühimmatlar ambarlarda duruyor" dedi.

ST. DİDİER BATIĞININ HİKAYESİ
İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlarla işbirliği yapan Fransız Hükümeti, Suriye'ye girip Lübnan'a doğru ilerleyen İngilizlere karşı, bölgedeki birliklerine asker ve mühimmat desteği göndermek ister. Savaşta tarafsız kalan Türkiye kendi topraklarından mühimmatın ve askerlerin geçişine izin vermez. Alman işgalindeki Selanik Limanı'na getirilen mühimmat, Qued Yquem ve Saint Didier adlı ticari gemiye yüklenir. Qued Yquem gemisi, 1 Ocak 1942 tarihinde Kumluca ilçesine bağlı Adrasan açıklarında Kıbrıs'tan kalkan İngiliz savaş uçağı tarafından batırılır. Kıç tarafına Türk bayrağı çeken Saint Didier ise Antalya Limanı'na sığınır. Limanın 400 metre açığında demirleyen gemi, aynı gün saat 16.00 sıralarında 2 İngiliz uçağının hedefi olur. Uçaklardan birinin attığı torpil gemiyi ıskalar ve İskele Mescidi ile gümrük binası arasındaki bölgeye düşer. Patlamanın şiddetiyle Yat Limanı'nda 10-15 metre yüksekliğinde dalga oluşur. İkinci uçağın attığı torpil ise geminin arka kısmına isabet eder. Su almaya başlayan gemi gecenin ilerleyen saatlerinde sulara gömülür. Savaş gemisi batarken, 5 asker yaşamını yitirir. 15'i yaralı 275 asker ise balıkçıların da yardımıyla kurtulur.

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