Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Lidya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait nadide eserler ele geçirildi | Video

İzmir polisinin tarihi eser kaçakçılarına yaptığı operasyonda döneminin nadide eserlerinden olan Lidya sikkeleri ve altın yüzükle birlikte birçok tarihi eser ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, tarihi eser kaçakçılarının satışa hazırlandığı bilgisi alıp harekete geçti. Buca ilçesinde 2 araçta yapılan aramada döneminin nadide eserlerinden olan Lidya sikkeleri ve altın yüzük de ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler arasında Lidya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 177 adet sikke, 1 adet altın yüzük, 12 adet pişmiş toprak kap, 1 adet metal obje yer aldı.

Olay hakkında gözaltına alınan 4 şüpheliye adli işlem yapıldı.