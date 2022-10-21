Tarihi handa facianın eşiğinden dönüldü... Çınar ağacı kafenin üzerine devrildi | Video

Bursa Tarihi Kapalı Çarşı’da bulunan Koza Han’da bulunan Çomar ağacı kafenin üzerine devrildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Heykel semtinde bulunan Tarih Koza Han'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çürüyen Çomar ağacı gövdesinden ayrılarak aşağıda bulunan kafenin üzerine devrildi. Devrilme sonucu kafede ve avluda kimsenin bulunmaması olasi bir faciayı önledi. İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri sevk edildi. Devrilen Çomar ağaç kesme makinasıyla kesilirken, kafa kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.