Tarihi ilçede kaçak kazı yapanlar fotokapanı çalıp böyle kaçtı: 11 gözaltı | Video
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kaçak kazı yapan 2'si kadın 11 şüpheli, fotokapanı çalarak izlerini kaybettirmek istedi. Cihazın anlık ve sürekli kayıt aldığını bilmeyen şüpheliler, jandarma tarafından kısa sürede yakalandı.
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