Video Yaşam Tarihi Kağıthane Treni Ağustos'ta raylarda | Video

Tarihi Kağıthane Treni Ağustos'ta raylarda | Video

Tarihi Kağıthane Treni Ağustos'ta raylarda | Video
11.07.2021 | 09:42

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Tarihte 'Kağıthane Treni' olarak da bilinen, 1’inci Dünya Savaşı döneminde kömür, Kurtuluş Savaşı döneminde de Anadolu’ya silah taşınmasında kullanılan Haliç-Karadeniz Sahra Hattı, 100 yıl aradan sonra nostaljik bir trenle yeniden hayat buldu. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve güneş enerjisi ile çalışacak olan tren, ağustos ayında vatandaşların kullanımına açılacak.

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İstanbul'un en eski ilçelerinden olan Kağıthane'de bulunan tarihi demir yolu nostaljik bir trenle yeniden canlanıyor. Orijinali 60 kilometreyi aşan Haliç-Karadeniz Sahra Hattı'nın Kağıthane sınırları içinde kalan kısmı ağustos ayında vatandaşların hizmetine açılacak. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve güneş enerjisi ile çalışacak olan trenin test sürüşünü ise Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin gerçekleştirdi. 3 kilometre uzunluğunda olan Kağıthane Dekovil Hattı, Mecidiyeköy-Kağıthane-Mahmutbey ve Gayrettepe-Kağıthane-Havalimanı metro hatlarına entegre olarak hizmet verecek nostaljik görünümdeki Kağıthane Treni güzergahında 4 durak olacak.

"TRENİN ORİJİNALİ YAKLAŞIK 60 KİLOMETRELİK BİR HAT"
Tren hakkında bilgi veren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "100 yıl aradan sonra Kağıthane tarihi dekovil hattında bugün test sürüşünü gerçekleştirmiş olduk. 1915, 1'inci Dünya Savaşı yıllarında bu tren kömür taşımacılığında kullanılmış. Sonrasında Kurtuluş Savaşı döneminde de trende Anadolu'da savaşa destek olmak için silah taşımacılığında kullanılmış. Trenin orijinali yaklaşık 60 kilometrelik bir hat, Karadeniz Sahra hattı olarak geçiyor. İlk istasyonu Kağıthane'den, Ağaçlı bölgesine kadar bu tren hattı devam ediyor. Bu treni geçtiğimiz dönem başlayan çalışmalarla beraber tekrar tarihin o tozlu rafından çıkararak vatandaşımızın kullanımına açıyoruz" diye konuştu.

"TREN YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA YAPILDI"
Ağustos ayında treni vatandaşların kullanımına açacaklarını söyleyen Başkan Öztekin, "Şu anda kullanımda olan hat uzunluğu yaklaşık 3 kilometre, 2 vagon ve 2 lokomotiften oluşan tren yerli ve milli imkanlarla yapıldı. Elektrikle çalışan ve karbon salınımı sıfır olan bu trende güneş enerjisi panelleri var. Gün içerisinde güneş enerjisi panellerinden elektrik enerjisine çevriliyor ve böylece trenimiz yeşil enerji ile beraber kullanıma hazır hale gelmiş oluyor. Vatandaşımız gün boyu bu treni kullanabilirler. Böylece Kağıthane'mize ve İstanbul'umuza yeni bir tarihi hat kazandırmış olduk. Tekrardan hayırlı olmasını diliyorum. Tren de şu an test aşamasındayız bayram sonrasında ağustos ayında vatandaşımızın kullanımına açacağız" ifadelerini kullandı.

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