Tarihi kalede feci ölüm! Kaleden düşen şahıs hayatını kaybetti | Video
Kastamonu il merkezindeki tarihi Kastamonu Kalesinden düşen şahıs hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen erkek şahsın üzerinde kimlik olmadığı tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden şahsın cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şahsın intihar etmek için kaleden atladığı değerlendirilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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