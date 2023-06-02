Tarihi Kemeraltı Çarşısı yine sular altında | Video
İzmir'de kısa süreli yağmur, yayaları ve araç sürücülerini olumsuz etkiledi. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı su bastı. Esnaf ve vatandaşlar İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.
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