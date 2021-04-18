Video Yaşam Tarihi surlarda mahsur kaldılar, itfaiye kurtarınca kaçtılar | Video

Tarihi surlarda mahsur kaldılar, itfaiye kurtarınca kaçtılar | Video

Tarihi surlarda mahsur kaldılar, itfaiye kurtarınca kaçtılar | Video
18.04.2021 | 16:17

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Fatih Edirnekapı'da bulunan tarihi surlara çıkan ve orada mahsur kalan 5 çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Edirnekapı tarihi surlarına saat 14.30 sıralarında 5 çocuk çıktı. Tehlikeye aldırış etmeden surların üzerinde uzun süre oynayan çocuklar inmekte zorluk yaşadı. Çevredeki vatandaşlar surların üzerinde bulunan çocukların ağladığını görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçla mahsur kalan 5 çocuğu kurtardı. İtfaiye aracının sepetinden inen çocuklar, orada oturduklarını söyleyip koşarak uzaklaştı.

'AĞLIYORLARDI'
Çocukların ağladığını gören ve itfaiye ekiplerine haber veren Bünyamin Başak, "Kapılardan ve kenarlardan duvarın üzerine tırmanıyorlar, sahip çıkanları da yok anne ve babaları uyarmıyor. Tehlikeli bir şekilde hareket ediyorlar. Düşseler belediyeyi sorumlu tutacaklar, çevreyi sorumlu tutacaklar. Nereden baksan 25-30 metrelik yükseklikte biri düşse hayatta kalma şansı yok. Ben itfaiyeyi aradım ağlıyorlardı." dedi.

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