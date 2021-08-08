Tarihi surlardan araç ile inmek istedi, merdivende asılı kaldı | Video
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Bursa’da hafif ticari araç ile merdivenden inmek isteyen sürücü sıkışarak merdivende asılı kaldı.
Olay Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesi Tophane Sur'larında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafif ticari bir araç Tophane surlarında duvar ile demir korkuluğun arasına sıkıştı. Çevrede bulunan otelin çalışanları hemen sıkışan hafif ticari aracın yanına gittiler. Herhangi bir yara almayan sürücü çevredekilerinin yardımıyla hafif ticari araçtan çıkarıldı. Çevrede bulunan otel çalışanları durumu hemen polis , ,itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. O sırada sıkışan arabadan çıkan sürücü olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler sürücüyü olay yerinde bulamadı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan araç çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.