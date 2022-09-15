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OTOMATİK OYNAT
01:10
Kadın kıyafeti giyip motosiklet çalan hırsız kamerada | Video 15.09.2022 | 17:54
00:54
Tarihi tren garı alev alev yandı | Video 15.09.2022 | 17:40
03:33
Şişli'de denetimden kaçan sürücü saklandığı binada yakalandı | Video 15.09.2022 | 17:03
03:40
İki genç, minibüsün altında kalmaktan saniye farkla kurtuldu | Video 15.09.2022 | 17:02
02:43
02:08
Bursa'da apartmanda çıkan yangın panik oluşturdu | Video 15.09.2022 | 16:40
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03:55
Diyarbakır’ın ilk kadın minibüs şoförü direksiyon başında | Video 15.09.2022 | 16:28
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04:03
Köpek saldırısı sonucu yaralanan çocuk 22 gün sonra taburcu oldu | Video 15.09.2022 | 16:09
04:10
Bayrampaşa’da bir binanın çatısı alev alev yandı | Video 15.09.2022 | 15:41
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Yağmacılar Trabzon'da yakalandı | Video 15.09.2022 | 15:05
00:56
Başkentte iki farklı suç çetesine operasyon: 10 gözaltı | Video 15.09.2022 | 15:41
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Sultanbeyli'de 'zincir' operasyonunda depo baskını: 3 gözaltı | Video 15.09.2022 | 15:25
02:22
00:56
Gaziantep'te PKK operasyonu: 3 tutuklama | Video 15.09.2022 | 14:52
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Minibüse çarpan otomobilin sürücüsünün öldüğü kaza anı kamerada | Video 15.09.2022 | 14:38
00:52
Tekirdağ’da kaçak alkole jandarma baskını | Video 15.09.2022 | 14:20
02:05
Hakkari'de 'Eren Abluka-37' Operasyonu başlatıldı | Video 15.09.2022 | 14:14
Uşak'ta 1897 senesinde açılışı yapılan Kapaklar Tren Garı, alev alev yanarak kül oldu.