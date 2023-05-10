Tarım işçisi ailenin evi yandı, biriktirdikleri 25 bin lira kül oldu | Video
Adana’da tarım işçisi çiftin tarlada olduğu sırada evde çıkan yangında iki çocuk son anda kurtuldu, eşyalarla birlikte biriktirdikleri 25 bin liraları da kül oldu.
Eşyalarının ve parasının kül olduğunu ancak çocuklarını kurtulduğunu belirten Ahmet Salman, "Cana geleceğine mala gelsin. Çocuklarım kurtuldu benim için önemli olan o. Evin üst katını yaptırmak için biriktirdiğim 25 bin lira da gitti. Ama önemli değil" dedi.
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