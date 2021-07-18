Video Yaşam Tarlada 2 bin yıllık kitabe bulundu | Video

Tarlada 2 bin yıllık kitabe bulundu | Video

Tarlada 2 bin yıllık kitabe bulundu | Video
18.07.2021 | 09:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tarlada 2 bin yıllık kitabe bulundu | Video 01:56
Tarlada 2 bin yıllık kitabe bulundu | Video 18.07.2021 | 09:41
Oyun oynayan çocuğun bisikletini kaşla göz arasında böyle çaldı | Video 02:10
Oyun oynayan çocuğun bisikletini kaşla göz arasında böyle çaldı | Video 18.07.2021 | 09:19
Boğulma tehlikesi yaşayan arkadaşını kurtarmaya çalışırken akıntıya kapıldı | Video 03:13
Boğulma tehlikesi yaşayan arkadaşını kurtarmaya çalışırken akıntıya kapıldı | Video 18.07.2021 | 09:19
Tartıştığı adamın aracını duvara çarptı, bıçakla saldırınca ağır yaralandı | Video 04:24
Tartıştığı adamın aracını duvara çarptı, bıçakla saldırınca ağır yaralandı | Video 18.07.2021 | 08:47
Kırıkkale'de olaylı gece: Cadde ortasında 2 kişi tabancayla yaralandı | Video 03:10
Kırıkkale'de olaylı gece: Cadde ortasında 2 kişi tabancayla yaralandı | Video 18.07.2021 | 08:40
Beyoğlu'nda şüpheli ölüm: Taksi durağının arkasında bulundu | Video 03:08
Beyoğlu'nda şüpheli ölüm: Taksi durağının arkasında bulundu | Video 18.07.2021 | 08:40
Samatya sahili açıklarında tekne ile denize açılan 4 kişiden 1'i suda kayboldu | Video 02:15
Samatya sahili açıklarında tekne ile denize açılan 4 kişiden 1'i suda kayboldu | Video 18.07.2021 | 08:42
Kapadokya’da Türkiye ve Guatemala bayrakları gökyüzünde dalgalandı | Video 02:20
Kapadokya’da Türkiye ve Guatemala bayrakları gökyüzünde dalgalandı | Video 18.07.2021 | 08:42
‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Yarışmacı sorunun cevabına şaştı kaldı! | Video 01:03
‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Yarışmacı sorunun cevabına şaştı kaldı! | Video 18.07.2021 | 00:20
Metin-Necla Büyükşen cinayetinin çözülmesinin ardından çocuklarından yeni açıklama! | Video 06:06
Metin-Necla Büyükşen cinayetinin çözülmesinin ardından çocuklarından yeni açıklama! | Video 17.07.2021 | 22:50
Çocukların Fahrettin Amcası | Video 00:36
Çocukların Fahrettin Amcası | Video 17.07.2021 | 21:04
Ünlü şarkıcı Hande Yener’den üzen itiraf! Hande Yener meme kanserini atlattığını açıkladı! | Video 01:18
Ünlü şarkıcı Hande Yener’den üzen itiraf! Hande Yener meme kanserini atlattığını açıkladı! | Video 17.07.2021 | 19:48
İstanbul Caddebostan halk plajında yoğunluk | Video 04:43
İstanbul Caddebostan halk plajında yoğunluk | Video 17.07.2021 | 18:27
Balayı için Marmaris'e gelen çift tekme tokat birbirine girdi | Video 00:57
Balayı için Marmaris'e gelen çift tekme tokat birbirine girdi | Video 17.07.2021 | 18:35
Yollarda bayram tatili yoğunluğu var mı? | Video 04:15
Yollarda bayram tatili yoğunluğu var mı? | Video 17.07.2021 | 18:19
İran’ı selin vurduğu an kamerada: 1 ölü, 4 kayıp | Video 01:35
İran’ı selin vurduğu an kamerada: 1 ölü, 4 kayıp | Video 17.07.2021 | 17:56
Antalya'da tatilciler sahilleri doldurmaya başladı | Video 04:24
Antalya'da tatilciler sahilleri doldurmaya başladı | Video 17.07.2021 | 17:22
SON DAKİKA: Kocaeli'de dehşete düşüren görüntüler! Çocuklardan kediye kan donduran işkence kamerada 01:00
SON DAKİKA: Kocaeli'de dehşete düşüren görüntüler! Çocuklardan kediye kan donduran işkence kamerada 17.07.2021 | 16:03
Gaziosmanpaşa’da ‘Zula Evi’ne baskın yapıldı! 00:43
Gaziosmanpaşa’da ‘Zula Evi’ne baskın yapıldı! 17.07.2021 | 15:49
Nevşehir'de korku dolu anlar! Lüks araç alev alev böyle yandı 02:54
Nevşehir'de korku dolu anlar! Lüks araç alev alev böyle yandı 17.07.2021 | 15:37

Unesco geçici miras listesinde bulunan Bursa’nın İznik ilçesinde bir tarlada tarihi taşın üzerinde işlenmiş kitabe bulundu. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve arkeolog sevk edildi. Kitabe polis ekip otosuyla müze müdürlüğüne teslim edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Oğuz Taflan isimli genç İznik Şehir stadyumu yakınında bulunan yol kenarındaki bir tarlada tarihi eser fark etti. Durum yetkililere bildirildi. Kitabenin bulunduğu bölgeye polis ekipleri ve müzede görevli arkeolog sevk edildi. Yapılan incelemeler de kitabenin 2 bin yıllık olduğu, üzerine Yunan harfleri ile yazılmış önemli bir tarihi esere ait olduğu öğrenildi. Müze görevlileri eşliğinde tarihi eser polisler tarafından ekip otosuna yerleştirildi. Önemi büyük olduğu iddia edilen kitabe polis ekipleri tarafından İznik Arkeoloji müzesine teslim edildi.

Tarlada kitabeyi bulan Oğuz Taflan, "Çok şaşırdım. Tarihi eser olduğunu anladım. Üzerinde yabancı isimler yazıyordu. Yetkililere haber verdim" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA