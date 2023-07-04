Tarlada çalışan traktöre giren yılan korku dolu anlar yaşattı | Video
Siirt'in Kurtalan ilçesinde tarlada çalışan çiftçinin kullandığı traktörün şoför koltuğu kısmına 2 metrelik yılan kaçtı. Çiftçi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana geldi. Çiftçilik yapan Ferhat Turhan, kullandığı traktörün şoför koltuğunda 2 metrelik yılanı görünce korku dolu anlar yaşadı. İlk gördüğünde panikleyen Turhan, daha sonra o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yılanı aracından çıkaran Turhan, traktörüyle çalışmaya devam etti.
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